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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
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Сериалы
Победа
Победа (2025 - …)
Pobeda
18+
документальный
военный
Год выпуска
2025
Страна
Россия
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
50 минут
Стрим-сервис
KION
Телеканал
Первый канал
Продолжительность сериала
3 часа 20 минут
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
О чем сериал
Документальный сериал, посвященный Великой Отечественной войне.
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В ролях
В ролях
Максим Дромашко
Олег Грисевич
Денис Бондаренко
Роман Мигурский
Вадим Мещеряков
Сергей Коломоец
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
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Сезоны
Сезон 1
2025,
4 эпизода
Отзывы о сериале
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