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Киноафиша Сериалы Родная

Родная (2025 - 2025)

Rodnaya 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Анна и Сергей Кононовы внезапно узнают, что семь лет воспитывают чужого ребенка... Несколько лет назад, когда Аня была вынуждена прибегнуть к процедуре ЭКО, врачи перепутали эмбрионы двух женщин с похожими фамилиями. Супруги решают встретиться с семьей их родной дочери. Они договариваются, что дети ничего не должны узнать и останутся с теми родителями, которые их растили. Но Анна не может отпустить ситуацию. Она хочет больше знать о своей дочери. Против их общения выступает властный бизнесмен и отец девочки Федор. Вскоре его бросает жена, а он решает отомстить Анне, считая, что она разрушила его семью…

В ролях
В ролях
Татьяна Маляревская
Александр Дзюба
Артем Курень
Максим Дубовский
Елена Штарова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Родная - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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