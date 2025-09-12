Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Таганрог
Статьи
Статьи о сериале «Таганрог»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Таганрог»
Вся информация о сериале
Любите военные сериалы? За лето вы могли пропустить 4 новинки с рейтингами 7.2+ — время наверстать упущенное
Здесь и масштабные сражения, и личные истории.
Написать
12 сентября 2025 12:48
«Прожил тут жизнь — такой дичи не видел»: таганрожцы вскипели от «Таганрога» и нашли ему идеальную замену — фильм 77-летней давности
Правда, что конкретно не так с сериалом — объяснять не стали.
3 комментария
19 мая 2025 18:36
Лишь одна претензия к финалу: чем закончился «Таганрог» и почему его не зря назвали одним из лучших военных сериалов
Зрители в кои-то веки оказались удивительно единодушны.
6 комментариев
18 мая 2025 09:25
«Дети должны знать, что такое война»: этот свежий военный российский сериал уже сравнивают с культовым «Иди и смотри»
Первые серии выйдут в ближайшие праздники.
2 комментария
9 мая 2025 07:58
«Первая теряет жизнь, вторая — семью»: этот забытый сериал нулевых ничем не хуже «Таганрога» — тоже о подполье и ужасах войны
Каст — звездный, тема — очень сложная.
1 комментарий
6 мая 2025 11:21
«”Иди и смотри” ровно 40 лет спустя»: зрителям морально тяжело смотреть военный сериал «Таганрог» — но выключить не могут
Проект получился не только реалистичным, но и зрелищным.
3 комментария
4 мая 2025 15:42
«Таганрог» с Жарковым: жители портового города раньше остальных посмотрели военную драму — вот их рецензия
Сериал, который сняли для своих.
1 комментарий
1 мая 2025 10:23
«Выглядит не хуже Голливуда»: зрители рыдают с первых кадров военного сериала «Таганрог» — хотя в них война еще не началась
Для легкого фонового просмотра проект точно не подойдет.
Написать
25 апреля 2025 09:54
Студенты настояли, чтобы снимали по историческим документам: 3 мая выходит новый сериал о партизанах
Проект делали с максимальным уважением к ветеранам.
Написать
19 апреля 2025 20:32
Осталось только дождаться: в мае выйдет военный сериал со звездой «Первого отдела» — от режиссера «Шефа» и «Невского»
Проект поражает масштабами — для одной только массовки пригласили 4.5 тысячи человек.
Написать
18 апреля 2025 12:48
4 500 человек массовки: этот новый российский военный сериал с Жарковым удивляет масштабами — снимали по архивным документам
Премьера — уже в майские праздники.
Написать
17 апреля 2025 20:32
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667