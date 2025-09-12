Любите военные сериалы? За лето вы могли пропустить 4 новинки с рейтингами 7.2+ — время наверстать упущенное

Здесь и масштабные сражения, и личные истории.

Пока все отдыхали на каникулах, российские телеканалы и стриминги выпустили целую линейку серьезных военных сериалов. Так что если сперва вы были заняты шашлыками, а потом отпуском и дачей, то наверняка пропустили эти громкие премьеры, которые пришлись на конец апреля и май.

Сейчас самое время наверстать упущенное. Мы собрали для вас самые заметные и высоко оцененные зрителями проекты о Великой Отечественной войне.

Здесь есть всё — от масштабных сражений и работы контрразведки до историй личного мужества и предательства. Выбирайте, что по душе, и гарантированно получите несколько вечеров качественного и напряженного просмотра.

«Рослый»

Рейтинг Кинопоиска: 7.2

1939 год. Майор Иван Рослый в результате интриг недоброжелателей оказывается на острие атаки в кровопролитных сражениях советско-финской войны. Именно возглавляемое им подразделение совершает, казалось бы, невозможное — прорывает легендарную и неприступную линию Маннергейма, что в итоге становится ключевым шагом на пути к общей победе.

Вопреки всем козням, Рослый возвращается с той войны Героем Советского Союза и в звании полковника. С началом Великой Отечественной он вновь оказывается в смертельной ловушке — попадает в окружение, но проявляет недюжинное мужество и стратегический ум, чтобы вывести из котла тысячи бойцов.

За ним прочно закрепляется репутация «везучего» командира, но его боевые успехи лишь подливают масла в огонь зависти и ненависти со стороны противников, которые действуют не только на поле боя, но и в тылу.

«По следу зверя»

Рейтинг Кинопоиска: 7.4

Великая Отечественная война в разгаре. В преддверии решающей Курской битвы в советском тылу начинает орудовать высокопрофессиональная диверсионная группа противника. На её след выходят советские разведчики под командованием Сергея Скорина и Андрея Лосева.

Андрей и Сергей — братья, но между ними лежит многолетняя пропасть неразрешенного конфликта. Андрей испытывает к брату глубочайшее недоверие, подозревая, что тот мог быть перевербован врагом.

Эта личная вражда и взаимные упрёки накладываются на смертельно опасную операцию, где каждый неверный шаг может стоить жизни не только им самим, но и сорвать подготовку к величайшему сражению.

«СМЕРШ 3»

Рейтинг Кинопоиска: 7.5

1944 год. Война близится к концу, но победа ещё не одержана — вермахт по-прежнему силён и опасен. Немецкое командование в отчаянии разрабатывает амбициозные планы, способные переломить ход войны и нанести поражение советской армии.

На передовой этой тайной битвы действует немецкая разведка, готовая на всё. Противостоять ей поручено двум капитанам советской контрразведки — Константину Лаврову и Павлу Семенову. Рискуя жизнью на каждом шагу, они берутся выполнить самые сложные и, казалось бы, невыполнимые задания командования.

Их работа по противодействию коварным планам врага ведётся как в глубоком тылу противника, так и по эту сторону фронта, где угроза может скрываться под любой личиной.

«Таганрог»

Рейтинг Кинопоиска: 8.0

1941 год. Город Таганрог оккупирован нацистами. Офицер госбезопасности Виктор Швец, действуя под прикрытием под именем Густава Шварца, получает задание огромной важности — организовать в городе мощное подпольное сопротивление.

Благодаря его деятельности сотни обычных жителей города собираются в единую «сеть», готовую на рискованные операции: они совершают диверсии, распространяют антифашистские листовки и готовят масштабное восстание.

Формальным руководителем подполья становится Василий Афонов, а сам Швец продолжает вести свою двойную жизнь, где малейшая ошибка грозит немедленным провалом и неминуемой смертью.

