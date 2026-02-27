Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Заговоры, диверсанты и шпионы: 5 российских детективов о войне, где каждый может оказаться врагом (меньше 7 им не ставят)

Заговоры, диверсанты и шпионы: 5 российских детективов о войне, где каждый может оказаться врагом (меньше 7 им не ставят)

27 февраля 2026 14:44
Кадры из сериалов «Таганрог» и «Банда "ЗИГ-ЗАГ"»

Смотрятся как триллеры — напряжение зашкаливает.

В произведениях про войну часто фигурирует только линия фронта, но еще есть густой туман в тылу, где свои законы, свои преступники и свои герои. Российские кинематографисты в последние годы активно копают эту почву, смешивая военную драму с детективным расследованием.

Получается гремучая смесь, где историческая достоверность соседствует с почти нуарной атмосферой. Вот пять сериалов, которые переносят нас в сороковые — и заставляют сидеть в напряжении до последней серии.

«По следу зверя» забрасывает в осень 1942-го. Немцы понимают, что под Сталинградом дела плохи, и готовят реванш под Курском. В советский тыл летят диверсанты, а разведгруппа Андрея Лосева пытается их перехватить. Враг неуловим, будто знает каждый шаг охотников.

«Банда "ЗИГ-ЗАГ"» — история про блокадный Ленинград, где орудует группировка, подделывающая продовольственные карточки. Название у банды циничное: «Защитники интересов Германии — Знамя Адольфа Гитлера». Петренко и Устюгов пытаются остановить преступников, пока город не рухнул от голода.

«Атом» про другое: 1942 год, ученым поручено создать атомную бомбу, разведка добывает секреты. Это гонка со временем и собственными страстями. Сериал собрал звездный каст и получил «Золотого орла» за лучший телесериал.

«Враг у ворот» переносит в осень 1941-го, Москва. Из тюрьмы выпускают несправедливо осужденного следователя Захара — ему поручают создать отдел по борьбе с диверсантами. Для него это не просто работа, а шанс вызволить жену, которая тоже сидит за решеткой.

«Таганрог» закручен вокруг подполья в оккупированном городе. Офицер госбезопасности Швец внедряется во вражеские структуры. А ниточка от предательства тянется аж в наше время.

Пять сериалов, пять взглядов на войну через увеличительное стекло детектива. Выбирайте, с чего начать.

Ранее мы писали: Настраиваемся на 8 Марта: 10 российских сериалов о большой и чистой любви (без «Ландышей»)

Фото: Кадры из сериалов «Таганрог», «Банда "ЗИГ-ЗАГ"»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Посмотрел за февраль 3 свежих, но малоизвестных российских детектива: №2 напомнил «Шерлока» Ричи, в №1 разочаровал Колесников Посмотрел за февраль 3 свежих, но малоизвестных российских детектива: №2 напомнил «Шерлока» Ричи, в №1 разочаровал Колесников Читать дальше 1 марта 2026
12 серий – и ни единой проходной: финал забытого детектива с Гуськовым «просто шокирует» 9 зрителей из 10 12 серий – и ни единой проходной: финал забытого детектива с Гуськовым «просто шокирует» 9 зрителей из 10 Читать дальше 2 марта 2026
«И это для вас на уровне Шерлока?»: иностранцы разгромили 5 сезон «Первого отдела» – даже Шибанов с Брагиным не впечатлили «И это для вас на уровне Шерлока?»: иностранцы разгромили 5 сезон «Первого отдела» – даже Шибанов с Брагиным не впечатлили Читать дальше 1 марта 2026
4 трупа, Дубай, Игорь Тальков и убийство за $1 000 000: первые подробности 6 сезона «Первого отдела» 4 трупа, Дубай, Игорь Тальков и убийство за $1 000 000: первые подробности 6 сезона «Первого отдела» Читать дальше 1 марта 2026
«Криминальный мир дрогнет»: в секретной серии «Первого отдела» Колесников поймал реального преступника – посмотреть смогут не все «Криминальный мир дрогнет»: в секретной серии «Первого отдела» Колесников поймал реального преступника – посмотреть смогут не все Читать дальше 1 марта 2026
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно «Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно Читать дальше 28 февраля 2026
Даже «Первый отдел» так не смотрят: россияне выбрали самый популярный сериал 2026 года – уже 200 000 000 просмотров Даже «Первый отдел» так не смотрят: россияне выбрали самый популярный сериал 2026 года – уже 200 000 000 просмотров Читать дальше 28 февраля 2026
От сумы, да от Фомы: сценарист «Невского» сделал еще 2 крутых детектива с Паламарчуком – №1 о КГБ (и с Брагиным-злодеем!) От сумы, да от Фомы: сценарист «Невского» сделал еще 2 крутых детектива с Паламарчуком – №1 о КГБ (и с Брагиным-злодеем!) Читать дальше 27 февраля 2026
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?) Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?) Читать дальше 27 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше