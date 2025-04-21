Отзывы о сериале «Бродяга»

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Алексей Биркин
21 апреля 2025, 16:42
Оценка
хороший фильм жду продолжения😀
21 апреля 2025, 16:42
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Оксана Севрюкова
25 апреля 2025, 13:07
Оценка
Классный сериал!!! Очень заинтриговал. Скорее ждём продолжения!!! П.с. Единственное, был ляп с брелком 🙂
25 апреля 2025, 13:07
0
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Олег Шевченко
25 апреля 2025, 23:56
Оценка
Ждем продолжение !!! Весьма хороший сериал
25 апреля 2025, 23:56
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Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 23:00
в ответ на сообщение
Олег Шевченко от 25 апреля 2025, 23:56
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
30 апреля 2025, 23:00
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Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 23:01
в ответ на сообщение
Оксана Севрюкова от 25 апреля 2025, 13:07
Здорово, что сериал произвёл на вас такое впечатление! 😉
30 апреля 2025, 23:01
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