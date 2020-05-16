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Киноафиша Сериалы Драйв

Драйв (2020 - 2020)

Draiv 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Стрим-сервис VK.com
Продолжительность сериала 6 часов 16 минут

О чем сериал

Смертельный диагноз толкает каскадера, Антона, на рисковый шаг — чтобы выплатить ипотеку и не оставить семью на улице, он решает заняться угоном элитных автомобилей. Во время первого же дела Антон оказывается пешкой в чужой игре: владелец подпольного казино, Слава, угрожая семье героя, заставляет выполнять его различные специфические задания. Сорвать бизнес-переговоры, выкрасть компромат, выиграть в нелегальной гонке… Вынужденный вести двойную жизнь, вынужденный скрывать правду, Антон теряет работу, друзей, семью. В итоге он понимает, что сделав изначально неправильный выбор, он сам виноват в своих бедах. Неожиданной угрозой становится и то, что его «кукловод», Слава, и сам терпит крах, объявлен вне закона и может «потянуть» Антона за собой. И тогда Антон придумывает финальный трюк, который одновременно спасет Славу и освободит его самого от кабалы. Остается единственный вопрос: успеет ли Антон осуществить задуманное, или смертельная болезнь остановит его раньше времени?

В ролях
В ролях
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Николай Фоменко
Николай Фоменко
Вера Панфилова
Вера Панфилова
Стася Милославская
Стася Милославская
Александр Лучинин
Игорь Сигаев
Игорь Сигаев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Драйв - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
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