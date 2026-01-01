Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Джек Райан
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
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