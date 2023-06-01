Меню
Джек Райан
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Джон Красински берется за последнюю взрывную миссию в трейлере четвертого сезона «Джека Райана»
Главному герою придется научиться руководствоваться новыми методами.
Написать
1 июня 2023 15:41
Объявлены даты выхода второго сезона «Медведя» и финального сезона «Джека Райана»
Премьеры продолжений обоих шоу состоятся в июне.
Написать
10 мая 2023 13:12
Мафиозная комедия от режиссера «Сумерек»: 10 веских причин посмотреть фильм «Мама мафия»
Отсылки к «Крестному отцу», атмосфера Рима, а также Тони Коллетт и Моника Беллуччи в главных ролях. .
Написать
10 мая 2023 11:00
«Кольца власти», «Поколение «Ви» и другое: что представил Amazon на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу
Компания выпустила сразу несколько трейлеров своих долгожданных новинок.
Написать
5 декабря 2022 16:48
Джон Красински не может никому доверять в новом трейлере третьего сезона «Джека Райана»
Герою романов Тома Клэнси придется колесить по Европе и распутывать международный заговор.
Написать
2 декабря 2022 11:17
Джон Красински пытается предотвратить мировую войну в трейлере третьего сезона «Джека Райана»
Новую часть шпионского боевика зрители смогут увидеть в конце этого года.
Написать
28 октября 2022 10:46
Экшен-сериал с Джоном Красински «Джек Райан» продлен на четвертый сезон
К касту продолжения присоединился Майкл Пенья.
Написать
15 октября 2021 14:05
