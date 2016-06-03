Потерявший семью Хулио под чужим именем устраивается полицейским психологом. Узнав, что за убийством его близких стоит группировка «Братство», он встаёт на путь жестокой и неожиданной мести. Напряжённый триллер из Мексики. Жену и дочь Хулио убили неизвестные злодеи, и в его жизни не осталось ничего кроме отчаяния. Однажды безработный мужчина придумывает себе другую личность, и это позволяет ему попасть на работу в полицию. Там он узнаёт имена людей, из-за которых лишился всего – это участники банды «Братство». Одержимый местью Хулио идёт на изощрённые психологические манипуляции, чтобы их уничтожить. Чтобы узнать, как будут развиваться события, смотри онлайн на Иви «Братство»