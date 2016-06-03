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Киноафиша Сериалы Братство

Братство (2016 - 2017)

La Hermandad 18+
Год выпуска 2016
Страна Мексика
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FOX
Продолжительность сериала 26 часов 0 минут

О чем сериал

Потерявший семью Хулио под чужим именем устраивается полицейским психологом. Узнав, что за убийством его близких стоит группировка «Братство», он встаёт на путь жестокой и неожиданной мести. Напряжённый триллер из Мексики.  Жену и дочь Хулио убили неизвестные злодеи, и в его жизни не осталось ничего кроме отчаяния. Однажды безработный мужчина придумывает себе другую личность, и это позволяет ему попасть на работу в полицию. Там он узнаёт имена людей, из-за которых лишился всего – это участники банды «Братство». Одержимый местью Хулио идёт на изощрённые психологические манипуляции, чтобы их уничтожить. Чтобы узнать, как будут развиваться события, смотри онлайн на Иви «Братство»

В ролях
В ролях
Паз Вега
Паз Вега
Эри Брикман
Эрик Айсер
Стефани Кайо
Стефани Кайо
Маноло Кардона
Маноло Кардона
Каролина Сепульведа
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Братство - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 14 эпизодов
 
Братство - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 12 эпизодов
 
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