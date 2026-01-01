Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Метод Крекера
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Награды и номинации «Метод Крекера»
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Вся информация о сериале
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучший драматический телесериал
Победитель
Best Actor
Победитель
Best Original Television Music
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучший драматический телесериал
Победитель
Best Actor
Победитель
Audience Award (TV)
Победитель
Best Actress
Номинант
Best Editing (Fiction/Entertainment)
Номинант
Best Sound (Fiction/Entertainment)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Best Actor
Победитель
Best Film or Video Photography (Fiction/Entertainment)
Победитель
Лучший драматический телесериал
Номинант
Лучший драматический телесериал
Номинант
Best Film or Video Editor (Fiction/Entertainment)
Номинант
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