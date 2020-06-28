Жизнь в Кюменлааксо на берегу Финского залива течёт своим чередом. Покой его жителей охраняет команда брутальных спасателей. К ней присоединяется новая сотрудница Криста, у которой совсем нет опыта работы в экстремальных условиях. Каждый день члены бригады выезжают на сложные вызовы и решают семейные проблемы, ссорятся и влюбляются. Но перед лицом опасности команда объединяется, чтобы спасти десятки человеческих жизней, рискуя собственными. Однажды в участок поступает тревожный звонок, в городе объявлена химическая угроза из-за утечки ядовитого вещества, диоксида серы. Что готовит новая смена отважным спасателям?