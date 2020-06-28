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Киноафиша Сериалы Первая помощь

Первая помощь (2020 - 2020)

Åreakuten 18+
Год выпуска 2020
Страна Швеция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Viaplay
Продолжительность сериала 8 часов 20 минут

О чем сериал

Жизнь в Кюменлааксо на берегу Финского залива течёт своим чередом. Покой его жителей охраняет команда брутальных спасателей. К ней присоединяется новая сотрудница Криста, у которой совсем нет опыта работы в экстремальных условиях. Каждый день члены бригады выезжают на сложные вызовы и решают семейные проблемы, ссорятся и влюбляются. Но перед лицом опасности команда объединяется, чтобы спасти десятки человеческих жизней, рискуя собственными. Однажды в участок поступает тревожный звонок, в городе объявлена химическая угроза из-за утечки ядовитого вещества, диоксида серы. Что готовит новая смена отважным спасателям?

В ролях
В ролях
Хенрик Лундстрем
Йёран Йиллинер
Карин Бенгтссон
Мартен Сведберг
Тирил Эг-Хенриксен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Первая помощь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
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