Аспирантка-археолог Олеся возвращается из экспедиции к своему жениху Стасу, но, несмотря на любовь, не готова отказаться от мечты – совершить историческое открытие, как когда-то стремились её родители, трагически погибшие несколько лет назад. Стас же против её долгих отлучек и убеждает, что главное – семья, а не раскопки. Накануне свадьбы выясняется, что его родители не смогут приехать, и Олеся предлагает навестить их в станице Ковылевка. Там она обнаруживает скифский курган, который местный конезаводчик Григорий собирается уничтожить ради новой конюшни. Теперь Олеся вынуждена вступить в борьбу за сохранение древнего памятника, рискуя не только карьерой, но и отношениями со Стасом.