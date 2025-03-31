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Постер сериала Сердце степей
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Киноафиша Сериалы Сердце степей

Сердце степей (2025 - 2025)

Serdce stepej 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Аспирантка-археолог Олеся возвращается из экспедиции к своему жениху Стасу, но, несмотря на любовь, не готова отказаться от мечты – совершить историческое открытие, как когда-то стремились её родители, трагически погибшие несколько лет назад. Стас же против её долгих отлучек и убеждает, что главное – семья, а не раскопки. Накануне свадьбы выясняется, что его родители не смогут приехать, и Олеся предлагает навестить их в станице Ковылевка. Там она обнаруживает скифский курган, который местный конезаводчик Григорий собирается уничтожить ради новой конюшни. Теперь Олеся вынуждена вступить в борьбу за сохранение древнего памятника, рискуя не только карьерой, но и отношениями со Стасом.

В ролях
В ролях
Татьяна Ратникова
Татьяна Ратникова
Василий Бриченко
Василий Бриченко
Евгения Макеева
Юлия Кинеберг
Владимир Курцеба
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сердце степей - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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