Слабовидящую Маиру с раннего детства воспитывал лишь отец. Несмотря на физический недостаток, девушка выросла самостоятельной, открыв в себе талант парфюмера. Но одно событие навсегда меняет жизнь героини. Придя однажды домой, она застаёт папу, спорящим с незнакомкой, которая оказывается...родной матерью Маиры. Это становится настоящим шоком, ведь Ривалду всегда говорил дочери, что та давно умерла. Но роковая встреча — не единственное потрясение. Скоро при странных обстоятельствах погибает отец Маиры, а найденная мама радушно зовёт девушку переехать к ней в Рио-де-Жанейро. Но за приглашением скрывается корыстный мотив: Зои хочет, чтобы Маира стала донором костного мозга для Ванессы, своей сестры. Приехав в новый дом, добрая героиня соглашается на операцию, но любовь к Рафаэлю делает её соперницей в глазах сестрицы. Кроме того, крёстная Жудит предупреждает Маиру об истинной сущности Зои, скрывающей множество мрачных тайн.