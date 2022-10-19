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Киноафиша Сериалы Все цветы

Все цветы (2022 - …)

Todas as Flores 18+
Год выпуска 2022
Страна Бразилия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Globoplay
Продолжительность сериала 85 часов 0 минут

О чем сериал

Слабовидящую Маиру с раннего детства воспитывал лишь отец. Несмотря на физический недостаток, девушка выросла самостоятельной, открыв в себе талант парфюмера. Но одно событие навсегда меняет жизнь героини. Придя однажды домой, она застаёт папу, спорящим с незнакомкой, которая оказывается...родной матерью Маиры. Это становится настоящим шоком, ведь Ривалду всегда говорил дочери, что та давно умерла. Но роковая встреча — не единственное потрясение. Скоро при странных обстоятельствах погибает отец Маиры, а найденная мама радушно зовёт девушку переехать к ней в Рио-де-Жанейро. Но за приглашением скрывается корыстный мотив: Зои хочет, чтобы Маира стала донором костного мозга для Ванессы, своей сестры. Приехав в новый дом, добрая героиня соглашается на операцию, но любовь к Рафаэлю делает её соперницей в глазах сестрицы. Кроме того, крёстная Жудит предупреждает Маиру об истинной сущности Зои, скрывающей множество мрачных тайн.

В ролях
В ролях
Софи Шарлотта
Летисия Колин
Режина Казе
Fábio Assunção
Nicolas Prattes
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Все цветы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 85 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
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