Постер сериала Йона на заре
Киноафиша Сериалы Йона на заре Сезоны

Йона на заре, список сезонов

Akatsuki no Yona 18+
Год выпуска 2014
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал AT-X

Рейтинг сериала

5.4
Оцените 10 голосов
8 IMDb
Список сезонов сериала «Йона на заре»
Йона на заре - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
24 эпизода 7 октября 2014 - 24 марта 2015
 
