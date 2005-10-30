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Постер сериала Удивительное путешествие Мэри Брайант
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Киноафиша Сериалы Удивительное путешествие Мэри Брайант

Удивительное путешествие Мэри Брайант (2005 - 2005)

The Incredible Journey of Mary Bryant 18+
Год выпуска 2005
Страна Австралия/Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Network 10
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Морская биографическая драма о легендарной австралийской каторжанке. Эта приключенческая драма, основанная на реальных событиях, рассказывает удивительную историю Мэри Блант. Девушка лишь однажды нарушила закон и в наказание вместе с сотнями заключённых отправилась на каторгу в Австралию, из которой ей удастся сбежать. Героиня с мужем Уильямом Брайантом и двумя рождёнными в неволе детьми выдают себя за благочестивую семью, пережившую кораблекрушение. Но тёмное прошлое настигнет Мэри в самый неподходящий момент.
 

В ролях
В ролях
Алекс О`Лахлан
Алекс О`Лахлан
Ромола Гарай
Ромола Гарай
Сэм Нил
Сэм Нил
Джек Девенпорт
Джек Девенпорт
Лайнэл Хэфт
Дэвид Филд
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Удивительное путешествие Мэри Брайант - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 2 эпизода
 
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