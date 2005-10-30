Морская биографическая драма о легендарной австралийской каторжанке. Эта приключенческая драма, основанная на реальных событиях, рассказывает удивительную историю Мэри Блант. Девушка лишь однажды нарушила закон и в наказание вместе с сотнями заключённых отправилась на каторгу в Австралию, из которой ей удастся сбежать. Героиня с мужем Уильямом Брайантом и двумя рождёнными в неволе детьми выдают себя за благочестивую семью, пережившую кораблекрушение. Но тёмное прошлое настигнет Мэри в самый неподходящий момент.