Mary BryantНу конечно, ты этого не знаешь, это риск, но ты же сам говорил, что прошёл из Корнуолла в Испанию — это такое же расстояние, и ты станешь тем, кто доведёт нас до Тимора.
WillЯ не совсем это сделал — не переправлялся в Испанию, не совсем. Я читаю карту лучше, чем книгу, я могу обнимать берег, чувствовать лодку вокруг скал, но никогда в жизни не выходил в море и не собираюсь это делать сейчас. Слушай, это наш последний шанс, и он говорит нам остаться здесь.
Ambassador's wifeСудя по нашему ограниченному знанию английских обычаев. Много говорят о вашей королевской семье и членах парламента... мы поняли, что бордель очень хорошо вписывался в повседневную жизнь.
WillГоворили, что мы никогда не увидим солнца здесь, а вот ты и проявился.
Mary BryantЕсть и всегда был только один мужчина для меня.
WillЯ никогда не смогла бы оставить этого мальчика позади, не больше, чем я могу спать с Ралфом Кларком, но мы добрались так далеко, потому что ты смог. Они все знают это, но никто не может об этом сказать.
Mary BryantМы добрались так далеко, потому что ты привезла нас сюда.
ClarkeКому ты верен? Мэри Брайант? Она оставила тебя на пляже, чтобы ты умер, ты думаешь, что она бы ради тебя пожертвовала собой? Она бы даже не подумала об этом!
ClarkeУ меня был выбор из двух кораблей, чтобы привести меня домой, я выбрал этот путь, потому что мне нужно было знать... Я не думал ни о чем, кроме тебя. Я никогда не был так счастлив, когда ты пришла ко мне с детьми и попросила о помощи, так мало времени мы провели вместе...
Губернатор Артур ФиллипБлижайшая цивилизация, Тимор — на расстоянии трех или четырех тысяч миль. Им придется negotiate рифы, плюс двенадцать сотен миль открытого моря. И с бременем в виде женщины и детей, нет — даже если они переживут море, они никогда не выживут друг с другом.
Mary BryantГосподи, я не могу к этому привыкнуть, четыре года не видела себя в зеркале.
WillТебе лучше остаться здесь. Замуж за голландца, господи, у тебя их достаточно валяется под ногами. Никаких свидетелей, никаких документов... нас благословил дурак на пляже, это было незаконно за пределами колонии... ты свободна.
Mary BryantЯ никогда не считала себя чем-то иным, кроме как свободной.
Mary BryantЯ не герой, и у меня нет амбиций стать им. Некоторые здесь, в этом суде, пытались сделать из меня то, чем я не являюсь. Я виновна, как и двое мужчин рядом со мной. Не многие из нас, кто был отправлен в ссылку, могут заявить, что невиновны - некоторые злые и заслуживают страха, но большинство - нет. Большинство - это мужчины и женщины, которые рисковали своими жизнями, чтобы прокормить себя и свои семьи. Мы можем быть виновны, но бесполезными мы не являемся. Мы - не единственные такие в этой стране, и отправка нас прочь - это выгода другой страны и потеря этой. Те, кто выживает в суровых условиях колоний, являются настоящими героями. Я пыталась построить жизнь среди них и была бы довольна быть их спутницей, но я сбежала ради моих детей, я не могла позволить им голодать. Я потеряла все, что мне дорого, моего мужа, моих детей. Так что вы можете забрать мою жизнь, но этих мужчин - храбрость, которой они обладают, не следует вырывать из них.
Mary BryantТы будешь бегать под голубым небом по гордому обрыву, внизу будет бушовать море. Ты будешь идти с сильными, гордыми людьми, и что бы ни случилось с тобой, ты никогда не сдашься. Это у тебя в крови.