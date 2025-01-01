Я не герой, и у меня нет амбиций стать им. Некоторые здесь, в этом суде, пытались сделать из меня то, чем я не являюсь. Я виновна, как и двое мужчин рядом со мной. Не многие из нас, кто был отправлен в ссылку, могут заявить, что невиновны - некоторые злые и заслуживают страха, но большинство - нет. Большинство - это мужчины и женщины, которые рисковали своими жизнями, чтобы прокормить себя и свои семьи. Мы можем быть виновны, но бесполезными мы не являемся. Мы - не единственные такие в этой стране, и отправка нас прочь - это выгода другой страны и потеря этой. Те, кто выживает в суровых условиях колоний, являются настоящими героями. Я пыталась построить жизнь среди них и была бы довольна быть их спутницей, но я сбежала ради моих детей, я не могла позволить им голодать. Я потеряла все, что мне дорого, моего мужа, моих детей. Так что вы можете забрать мою жизнь, но этих мужчин - храбрость, которой они обладают, не следует вырывать из них.