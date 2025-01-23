Юн Ка-мин – настоящий ботаник, всё время думающий об учёбе. С детства паренёк ходил на бесчисленные курсы, занимался с репетитором, прилежно вёл конспекты... Кажется, все старания должны с лихвой окупиться, но в реальности Юн Ка-мин – худший ученик школы, чей рейтинг успеваемости неумолимо падает. Отчаявшись, герой решает перевестись в Техническую среднюю школу Юсон, которая могла бы дать шанс на поступление в университет. Но придя туда, Юн Ка-мин сталкивается с неприглядной правдой: это самое ужасное учебное заведение, где распоясавшиеся ученики больше заняты драками, чем подготовкой к экзаменам. И даже здесь усердный школьник получает самый низкий балл! Тогда Юн Ка-мин решает сформировать учебную группу из одноклассников, чтобы вместе грызть гранит науки. Но у амбициозного плана есть противники, и, чтобы воплотить мечту в жизнь, ботанику придётся дать отпор настоящим бандитам.