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Постер сериала Учебная группа
Постер сериала Учебная группа
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Учебная группа

Учебная группа (2025 - 2025)

Study Group 18+
Год выпуска 2025
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис TVING
Продолжительность сериала 8 часов 20 минут

О чем сериал

Юн Ка-мин – настоящий ботаник, всё время думающий об учёбе. С детства паренёк ходил на бесчисленные курсы, занимался с репетитором, прилежно вёл конспекты... Кажется, все старания должны с лихвой окупиться, но в реальности Юн Ка-мин – худший ученик школы, чей рейтинг успеваемости неумолимо падает.  Отчаявшись, герой решает перевестись в Техническую среднюю школу Юсон, которая могла бы дать шанс на поступление в университет. Но придя туда, Юн Ка-мин сталкивается с неприглядной правдой: это самое ужасное учебное заведение, где распоясавшиеся ученики больше заняты драками, чем подготовкой к экзаменам. И даже здесь усердный школьник получает самый низкий балл!  Тогда Юн Ка-мин решает сформировать учебную группу из одноклассников, чтобы вместе грызть гранит науки. Но у амбициозного плана есть противники, и, чтобы воплотить мечту в жизнь, ботанику придётся дать отпор настоящим бандитам.

Учебная группа - трейлер первого сезона
Учебная группа  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Хан Джи-ын
Пэк Хванг
Чха У-мин
Чха У-мин
Юн Сан-джон
Пэк Со-ху
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 5 голосов
8.3 IMDb
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Сезоны
Учебная группа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Яна 11 февраля 2025, 21:32
Пока что вышло 6 серий, но я уже их посмотрела! Мне очень понравилось, жду серий🥰
Екатерина Князева 5 марта 2025, 23:02
Дорама,хорошая сматрела с большим удовольствием интригующее захватующее актёры отличные но опять-таки школа как спровлятца с етой бедой драки ущемляют подростков как учитца.
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