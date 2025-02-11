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Отзывы о сериале «Учебная группа»

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Яна 11 февраля 2025, 21:32
Оценка
Пока что вышло 6 серий, но я уже их посмотрела! Мне очень понравилось, жду серий🥰
11 февраля 2025, 21:32 Ответить
Екатерина Князева 5 марта 2025, 23:02
Оценка
Дорама,хорошая сматрела с большим удовольствием интригующее захватующее актёры отличные но опять-таки школа как спровлятца с етой бедой драки ущемляют подростков как учитца.
5 марта 2025, 23:02 Ответить
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