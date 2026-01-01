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Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Кадры из сериала «Импрессионисты»
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Вся информация о сериале
Одежда изо льна идеальна для лета, но колется, зараза: замачиваю на ночь вот в чем – и она мягче объятий бабушки
Заношенные футболки в жизни не выкидываю – все тащу на дачу: там нашла им сразу 3 применения
Вот чем теперь мою ягоды вместо мыла и соды: даже малина не раскисает, а грязь легко уходит
«Шляпу сними! Кепочку надень вот»: угадаете советскую классику по кадрам героев в модной кепке? (сложный тест)
Сериал по «Властелину колец» ждет перезапуск — 3-й сезон начнется с чистого листа, будто первых двух и не существовало
Майкл и Миранда Пристли глотают пыль: детский мультфильм собрал $1,022 млрд и стал главным кассовым хитом 2026 года
Нашла идеальный сериал по Агате Кристи со звездой «Игры престолов»: всего 3 серии и рейтинг 7,3 — посмотрела на одном дыхании
Шерстяной Гайдай и пушистый Рязанов: героев любимых фильмов СССР превратили в вязаные игрушки – спорим, даже 3/5 не узнаете? (тест)
Только 5 мини-сериалов Netflix идеальны от первой до последней секунды: про №4 и №5 трубили на каждом углу – смотрели остальные?
В Китае от этого фильма СССР все без ума — даже ремейк сняли, собравший 400 млн зрителей: россиянам их сериал тоже зашел
Нолан впервые оплошал? «Одиссею» хвалят все подряд — но зрители уверяют: за идеальными 97% на RT скрывается совсем другая картина
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