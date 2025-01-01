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Киноафиша Сериалы Зов русалки

Зов русалки (2025 - …)

Zov rusalki 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

По сюжету в небольшом городке происходит серия убийств. Они носят мистический ритуальный характер. Следствие заходит в тупик, а местные говорят, что во всем виновата русалка, о которой ходит немало легенд. На помощь следствию из Москвы направляют специалиста по серийным убийцам – Юрия Бахтина. Ни в каких русалок он не верит, но чем больше погружается в работу, тем больше начинает сомневаться в верности своих убеждений… Помимо расследования Бахтину приходится решать и семейные проблемы. Оказывается, в этом городе он жил много лет назад, у него там остались не только старые друзья, но и бывшая жена. В ходе расследования список подозреваемых лишь увеличивается, в него попадают в том числе близкие Бахтину люди. Лавируя между законом, семейными проблемами и препятствиями со стороны антагониста, Бахтин выходит на след убийцы.

В ролях
В ролях
Катя Кабак
Катя Кабак
Андрей Фролов
Андрей Фролов
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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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