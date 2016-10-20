Оповещения от Киноафиши
Сезон 1
Svartsjön
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
20 октября 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
8
Продолжительность сезона
8 часов 0 минут
Рейтинг сериала
6.0
Оцените
12
голосов
6.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Черное озеро»
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
20 октября 2016
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
27 октября 2016
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
3 ноября 2016
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
10 ноября 2016
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
17 ноября 2016
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
24 ноября 2016
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
1 декабря 2016
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
1 декабря 2016
