Черное озеро 2016 - 2018 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Черное озеро
Svartsjön 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут

Рейтинг сериала

6.0
Оцените 12 голосов
6.1 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Черное озеро»

Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 октября 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 ноября 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 ноября 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 ноября 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 ноября 2016
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
1 декабря 2016
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
1 декабря 2016
