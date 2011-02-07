Меню
Бедлам 2011 - 2012 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бедлам
Bedlam 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 февраля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут

Рейтинг сериала

6.3
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Бедлам»

Сезон 1
Сезон 2
Сожители Cohabitants
Сезон 1 Серия 1
7 февраля 2011
Драйв Driven
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2011
Заключенные Inmates
Сезон 1 Серия 3
21 февраля 2011
Прятки Hide and Seek
Сезон 1 Серия 4
28 февраля 2011
Обязательства Committed
Сезон 1 Серия 5
7 марта 2011
Горящий человек Burning Man
Сезон 1 Серия 6
14 марта 2011
