Бедлам 2011 - 2012, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Бедлам
Bedlam 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 июня 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут

Рейтинг сериала

6.3
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Бедлам»

Сезон 1
Сезон 2
Длинная капля The Long Drop
Сезон 2 Серия 1
6 июня 2012
Бассейн слез Pool of Tears
Сезон 2 Серия 2
13 июня 2012
Неверный Unfaithful
Сезон 2 Серия 3
20 июня 2012
Джуд Jude
Сезон 2 Серия 4
27 июня 2012
Даре Dare
Сезон 2 Серия 5
4 июля 2012
Воссоединение Reunion
Сезон 2 Серия 6
11 июля 2012
