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Киноафиша Сериалы Эсперанса

Эсперанса (2020 - 2021)

Esperança 18+
Год выпуска 2020
Страна Португалия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал OPTO | SIC
Продолжительность сериала 11 часов 0 минут

О чем сериал

Донне Эсперанса уже 89 лет. Для такого возраста характерны: одышка, слабое зрение, боль в суставах и плохая память. Однако все эти неприятности меркнут на фоне неутолимого желания окружающих помочь старушке. К сожалению, никому не дано провести простую параллель — чем сильнее вмешательство в частную жизнь, тем больше вероятность получить от донны тростью. Хуже того, родственники подумывают переселить любимую бабулю в место, где ей «точно будет лучше». Донна Эсперанса не привыкла сдаваться. В её арсенале: игнорирование, саркастические шутки и, на крайний случай, та самая трость.

В ролях
В ролях
Сезар Моран
Эва Теседейру
Marco Paiva
Leonora Carvalho
Валери Браддель
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Сезоны
Эсперанса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
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