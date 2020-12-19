Донне Эсперанса уже 89 лет. Для такого возраста характерны: одышка, слабое зрение, боль в суставах и плохая память. Однако все эти неприятности меркнут на фоне неутолимого желания окружающих помочь старушке. К сожалению, никому не дано провести простую параллель — чем сильнее вмешательство в частную жизнь, тем больше вероятность получить от донны тростью. Хуже того, родственники подумывают переселить любимую бабулю в место, где ей «точно будет лучше». Донна Эсперанса не привыкла сдаваться. В её арсенале: игнорирование, саркастические шутки и, на крайний случай, та самая трость.