Эсперанса 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Эсперанса
Киноафиша Сериалы Эсперанса Сезоны Сезон 1
Esperança 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 13 голосов
8.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Эсперанса»

Сезон 1
Рождество O Natal
Сезон 1 Серия 1
19 декабря 2020
С Новым годом Feliz Ano Novo
Сезон 1 Серия 2
19 декабря 2020
Собрание жильцов Reunião de Inquilinos
Сезон 1 Серия 3
26 декабря 2020
Любовные письма Cartas de Amor
Сезон 1 Серия 4
2 января 2021
Поездка для старшеклассников Viagem de Finalistas
Сезон 1 Серия 5
9 января 2021
Проникновение на сайт Infiltrados
Сезон 1 Серия 6
16 января 2021
Госпитализация O Internamento
Сезон 1 Серия 7
23 января 2021
О Бейле O Baile
Сезон 1 Серия 8
30 января 2021
Фигурки As Figurantes
Сезон 1 Серия 9
6 февраля 2021
Амига A Amiga
Сезон 1 Серия 10
13 февраля 2021
Заражение A Infestação
Сезон 1 Серия 11
20 февраля 2021
Последний, кто умрет A Última a Morrer
Сезон 1 Серия 12
27 февраля 2021
