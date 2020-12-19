Меню
Эсперанса 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Эсперанса
Сезоны
Сезон 1
Esperança
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
19 декабря 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
12
Продолжительность сезона
11 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
13
голосов
8.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Эсперанса»
Сезон 1
Рождество
O Natal
Сезон 1
Серия 1
19 декабря 2020
С Новым годом
Feliz Ano Novo
Сезон 1
Серия 2
19 декабря 2020
Собрание жильцов
Reunião de Inquilinos
Сезон 1
Серия 3
26 декабря 2020
Любовные письма
Cartas de Amor
Сезон 1
Серия 4
2 января 2021
Поездка для старшеклассников
Viagem de Finalistas
Сезон 1
Серия 5
9 января 2021
Проникновение на сайт
Infiltrados
Сезон 1
Серия 6
16 января 2021
Госпитализация
O Internamento
Сезон 1
Серия 7
23 января 2021
О Бейле
O Baile
Сезон 1
Серия 8
30 января 2021
Фигурки
As Figurantes
Сезон 1
Серия 9
6 февраля 2021
Амига
A Amiga
Сезон 1
Серия 10
13 февраля 2021
Заражение
A Infestação
Сезон 1
Серия 11
20 февраля 2021
Последний, кто умрет
A Última a Morrer
Сезон 1
Серия 12
27 февраля 2021
