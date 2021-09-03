Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Дачники 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Дачники
Киноафиша Сериалы Дачники Сезоны Сезон 1
Osada 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 11 часов 55 минут

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 16 голосов
6.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Дачники»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 сентября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 сентября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 сентября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 сентября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 октября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 октября 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 октября 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 октября 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 октября 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 ноября 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
12 ноября 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
19 ноября 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
26 ноября 2021
График выхода всех сериалов
Пять сезонов зрители смотрели про приключения рыбного пирога? Значение имени Наруто ошеломляет
3 самых душераздирающих серии «Доктор Хауса»: эти эпизоды даже фанаты никогда не пересматривают
Самый зимний фильм СССР снимали без снега и в нетрезвом виде: за кадром «Иронии судьбы» Рязанов был в ярости
«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
В забытом фильме 80-х продолжили историю из «Кавказской пленницы»: кто бы мог подумать, что Шурика и Нину ждет такое будущее
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
Фильмы-антидепрессанты с рейтингом 7,2+: собрали 5 картин, которые прогонят послепраздничную хандру и «зарядят» на весь январь
От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»
Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше