Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Дачники 2 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
Киноафиша
Сериалы
Дачники
Сезоны
Сезон 2
Osada
18+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
1 сентября 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
10
Продолжительность сезона
9 часов 10 минут
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
Рейтинг сериала
7.1
Оцените
16
голосов
6.9
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Дачники»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
1 сентября 2023
Серия 2
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
8 сентября 2023
Серия 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
15 сентября 2023
Серия 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
22 сентября 2023
Серия 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
29 сентября 2023
Серия 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
6 октября 2023
Серия 7
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
13 октября 2023
Серия 8
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
20 октября 2023
Серия 9
Episode 9
Сезон 2
Серия 9
27 октября 2023
Серия 10
Episode 10
Сезон 2
Серия 10
3 ноября 2023
График выхода всех сериалов
Пересмотрели и перечитали «Гарри Поттера» по 100 раз? Тогда ответьте на эти 5 вопросов — где это было, в фильме или книге?
Бенджен Старк знал слишком много? Новая фан-версия объясняет странные появления одного из самых загадочных персонажей «Игры престолов»
Пока все смотрят «Иронию судьбы» и «Елки», а вам нужно что пожестче: 8 крутых сериалов про зомби для зимних каникул
От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»
В забытом фильме 80-х продолжили историю из «Кавказской пленницы»: кто бы мог подумать, что Шурика и Нину ждет такое будущее
«Ничего подобного еще не видел»: лишь один сериал заставил Нолана с нетерпением ждать каждую серию — на одном уровне с «Твин Пиксом»
«Чужой под русской горчицей»: даже в Японии оценили эту научную фантастику с Васильевым — на две головы выше «Невского»
Фильмы-антидепрессанты с рейтингом 7,2+: собрали 5 картин, которые прогонят послепраздничную хандру и «зарядят» на весь январь
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
Российский фильм 2025-го так зашел американцам, что его переснимут в Голливуде: Борисов — в кадре, но он не главная причина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667