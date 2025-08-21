Новая безумная смена: вышел трейлер второго сезона «Больницы Питт»

Стрим-сервис HBO Max представил тизер-трейлер второго сезона медицинского триллера «Больница Питт», который стал неожиданным хитом, стартовав в январе 2025 года. Первый сезон имеет на Rotten Tomatoes 95% положительных рецензий, тогда как аналогичная оценка со стороны рядовых зрителей составляет 86%. Кроме того, шоу удостоилось 11 номинаций на телепремию «Эмми». Новые серии начнут выходить в январе 2026 года. Точная дата пока не анонсирована.

Сериал повествует о докторе-терапевте Майкле «Робби» Робинавиче (Ноа Уайли), который вместе с командой подчиненных работает в отделении неотложной помощи Питтсбургской травматологической больницы. Робби знакомится с четырьмя новыми врачами, после чего герои оказываются в напряженном круговороте медицинской помощи поступающим пациентам, причем действие всех эпизодов охватывает одну 15-часовую смену.

События второго сезона развернутся 4 июля, когда граждане США отмечают День независимости — главный национальный праздник. Кроме того, это день, когда по сюжету в отделение возвращается доктор Фрэнк Лэнгдон (Патрик Болл). Напомним, в первом сезоне Робби отправил Лэнгдона на реабилитацию, поскольку тот испытывал проблемы с запрещенными веществами.