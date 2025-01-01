Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Похищенный Цитаты

Цитаты из сериала Похищенный

Allison Clarke Моя мама как-то сказала, что когда ты чего-то боишься, ты хочешь больше всего на свете, чтобы это исчезло. Ты хочешь вернуть свою жизнь такой, какой она была, прежде чем ты узнал, что есть чего бояться. Ты хочешь построить высокую стену и жить своей прежней жизнью за ней. Но ничто никогда не остается прежним. Это вовсе не твоя старая жизнь. Это твоя новая жизнь с стеной вокруг. Твой выбор — не вернуться к тому, как всё было. Твой выбор — это прятаться или же идти прямо к сердцу того, что пугает тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Allison Clarke Люди много говорят, будто самое важное в жизни — это всегда видеть вещи такими, какими они есть на самом деле. Но всё, что мы делаем, каждый наш план — это своего рода ложь. Мы закрываем глаза и делаем вид, что не придёт тот день, когда нам больше не нужно будет строить планы. Надежда — это самая большая ложь, и при этом она лучшая. Мы должны продолжать двигаться так, будто это всё имеет значение, иначе мы вообще не продолжали бы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Allison Clarke Когда всё в твоей жизни идёт по planу, легко верить, что всё случается не просто так; легко иметь веру. Но когда начинаются проблемы, очень трудно сохранять эту веру. Трудно не задумываться, по чьим причинам всё это происходит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Allison Clarke Даже когда мы знаем, что никогда не найдём ответов, мы должны продолжать задавать вопросы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Allison Clarke Когда ты маленький, тебе кажется, что ты знаешь всё, но последнее, чего ты действительно хочешь, это знать слишком много. На самом деле ты хочешь, чтобы взрослые сделали мир безопасным местом, где мечты могут сбываться, а обещания никогда не нарушаются. И когда ты маленький, это не кажется большой просьбой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Allison Clarke Мой дедушка говорил маме, что детям не стоит волноваться ни о чем более серьезном, чем бейсбол. Все, что нужно знать, там. Там есть успех и неудача, моменты, когда ты вместе с другими, и моменты, когда ты один. И у него есть финал. Не как в других видах спорта, где есть таймер, а именно финал. И это, как говорил мой дедушка маме, самое близкое, к чему должен быть готов ребенок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Allison Clarke Иногда лучший способ войти в неизведанное — это делать привычные шаги, маленькие шаги. Заниматься обыденными делами, чтобы справиться с чем-то, что никак не является обыденным. Мы всегда движемся куда-то новому, постоянно. Привычные вещи позволяют нам просто притворяться, что мы не выходим на незнакомую территорию. Ты делаешь эти маленькие знакомые шаги и пытаешься быть честным, не жить так, будто ничего не изменилось, но при этом продолжать свою жизнь. Но бывают моменты, когда тебе нужно вернуть кусочек того, как всё было раньше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Allison Clarke Что определяет мужчину? Это худшие поступки, которые он когда-либо совершал, или лучшие черты, которыми он хочет стать? Когда ты оказываешься в середине своей жизни и понимаешь, что не там, где планировал быть, как перейти от того человека, которым ты стал, к тому, кем ты знаешь, что мог бы быть?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Allison Clarke Самое трудное, чему ты когда-либо научишься, это как сказать прощай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Allison Clarke Каждый момент нашей жизни заложен в нас до рождения? Если да, делает ли это нас менее ответственными за то, что мы делаем? Или ответственность тоже заложена? Когда ты ударяешь по мячу, ты стоишь и ждёшь, выйдет он за пределы или ты начинаешь бегать и позволяешь природе взять своё течение?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[две одновременные, разные беседы]
John, Alien Visitor Я постараюсь объяснить это на вашем языке. Я учёный. Мы все были учеными. Мы пришли сюда, чтобы узнать о вашем мире. Наша идея заключалась в том, чтобы выяснить всё: вашу историю, вашу биологию, всё. Мы пришли здесь учиться. Мы не так уж отличаемся от вас, генетически и биологически. Но то, что вы называете эволюцией, изменило нас. Мы видим в вас то, что больше не можем узнать в себе.
Dr. Chet Wakeman Что мы знаем? Они — эта энергия, которая может проявляться по-разному: как существа, которых мы видели, как их корабли, как наши мысли. Здесь нет правильного или неправильного.
John, Alien Visitor Вся концепция правильного и неправильного была... чужда нам. Идея о том, что то, что мы делали, было жестоким...
Dr. Chet Wakeman У них нет понятия доброты или жестокости. Нет способа видеть за пределами 'единства' всей этой энергии...
John, Alien Visitor ...в разделении, уникальности, вашей способности ненавидеть, любить, чувствовать. У вас есть сострадание, а также жестокость. Мы — мы лишены того и другого. Или, точнее, эти качества дремлют...
Dr. Chet Wakeman ...в их мозгах. Как животное, которое живёт глубоко внутри каждого из нас. Но опыт чего-то основополагающего может пробудить это примитивное.
John, Alien Visitor И именно это произошло. Ваша бабушка, Салли. Она приняла меня и проявила большую доброту.
Mary Crawford Что-то могло коснуться одного из них, что-то маленькое и простое, и пробудить это чувство недостающего. Что-то ушедшее и наполовину забытое.
John, Alien Visitor И так начался наш величайший эксперимент.
Mary Crawford Могли ли они вернуть это, то, что было выведено из них на протяжении многих эпох?
John, Alien Visitor Ваш эмоциональный центр, ваша сила, ваши чувства и наше более эволюционное сознание. Можем ли мы соединить эти две вещи? Если нам удастся это сделать, у нас будет следующий...
Mary Crawford ...шаг в эволюции жизни.
John, Alien Visitor [Глядя на Элли] Эксперимент был безусловным успехом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Allison Clarke Моя мама всегда много говорила мне о небе. Она любила смотреть на облака днем и на звезды ночью... особенно на звезды. Иногда мы играли в игру, которая называлась «что за пределами неба». Мы представляли себе тьму или ослепляющий свет, или что-то еще, что не могли назвать. Но, конечно, это была всего лишь игра. За пределами неба ничего нет. Небо просто есть, и продолжается бесконечно, а мы будем играть во все наши игры под ним.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Чет Уэйкман [к Алли Кейз] Маленькая, мне очень нравится, как работает твой ум.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sally Clarke Я тебя люблю. Каждый день недели, и дважды в воскресенье.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Chet Wakeman Какое пятибуквенное слово означает идиот?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Chet Wakeman [Марии, после своей смерти] Есть что-то, чем я хотел с тобой поделиться. Мы все так отчаянно ищем смысл, не так ли? Все мы. И ты тоже, Мария, даже если думаешь, что это не так. Ты хочешь ответов, и в этом я думаю, что пришельцы тебя разочаруют. Вот горькая правда: они все ещё спрашивают те же вопросы, что и мы. Здесь никто не Бог. Мы все в одной лодке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Allison Clarke Я не просила всего этого. Я хочу быть маленькой девочкой. Я просто хочу быть маленькой девочкой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Chet Wakeman Я не смотрю дневное телевидение. Оно меня пугает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Майор Оуэн Кроуфорд Можешь себе представить, что бы случилось с людьми, если бы в 1947 году они подумали, что нас собираются захватить инопланетяне?
Сэм Кроуфорд Да х # знает... рост военно-промышленного комплекса? Испытания на то, чтобы выяснить, не симпатизируешь ли ты инопланетянам?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mary Crawford Я знаю, о чем ты думаешь. Ты говоришь себе: "Я могу сам заполучить девушку. Зачем мне эта сука?"
General Beers Я предпочитаю не использовать выражение "в этой ситуации."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Мэри использует свой ноутбук, когда на экране появляется видеозапись Чета]
Доктор Чет Уэйнмен Привет, Тусик. Я запрограммировал этот видеофайл, чтобы он отправил себя через двадцать четыре часа, если я его не удалю. Я его не удалил, так что, похоже, ты, должно быть, удалила меня... Да, я как бы это предвидел.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Keys [к Чету Уэйкману] Когда всё это закончится, я хотел бы немного тебя поколотить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Keys Нет. Ты меня не заберёшь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Allison Clarke Люди говорят, что когда мы вырастем, мы начинаем противиться всему, что нам говорили, восстаём против мира, который наши родители так усердно создали для нас, и что частью взросления является осознание уз, которые нас связывают. Но я не думаю, что именно поэтому мы сопротивляемся. Я думаю, мы начинаем бунтовать, когда узнаём, что наши родители не знают о мире больше, чем мы. У них нет всех ответов. Мы восстаём, когда понимаем, что они всё это время нам лгали, что Санта Клауса не существует.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Повторяемая фраза]
Капитан Оуэн Кроуфорд Ты для меня солнце и луна. Солнце и луна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[обсуждая Апполон 13]
Eric Crawford Ты не думаешь, что наши друзья как-то в этом замешаны?
Maj. Owen Crawford С учетом их склонности вмешиваться в наши дела и растущей некомпетентности НАСА, я бы выбрал НАСА... что?
Eric Crawford Если бы ты все еще был ответственным за проект, ты бы использовал это как доказательство неминуемой угрозы инопланетян.
Maj. Owen Crawford Наверное.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Allison Clarke Можно спросить тебя о чем-то?
Captain Walker Конечно.
Allison Clarke Ты на них сердита?
[Капитан Уокер качает головой]
Allison Clarke Но ты всё равно будешь с ними сражаться.
Captain Walker Это наша работа.
Allison Clarke ...Взрослые – странные.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Два ближайших человека Колла Кроуфорда обсуждают своего босса]
Говард Боун Я уже говорил это раньше, Марти, но он настоящий ублюдок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eric Crawford Что ты ожидал? Ты бы не дал мне быть кем-то другим
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Keys У тебя хороший ход к стойке. Этот парень вчера думал, что сможет тебя обойти, но ты был на месте.
Allison Clarke Я обманываю себя. Заставляю верить, что действительно собираюсь прикрыть. Поскольку *я* в это верю, он тоже в это верит.
Charlie Keys Так как же ты добираешься до стойки?
Allison Clarke Не знаю. Боюсь, если я хоть на секунду остановлюсь и подумаю об этом, ничего не получится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг
Dakota Fanning
Eric Close
Мэтт Фрюэр
Мэтт Фрюэр
Matt Frewer
Хезер Донахью
Кэтрин Дент
Catherine Dent
Джоэль Гретш
Joel Gretsch
Райан Мерриман
Ryan Merriman
Джеймс МакДэниэл
James McDaniel
Адам Кауфман
Adam Kaufman
Энди Пауэрс
Andy Powers
Роджер Кросс
Roger Cross
Джейсон Грей-Стенфорд
Jason Gray-Stanford
Думали, только «Игра престолов» шокировала зрителя? Вот 5 аниме, где сценарий даже хлеще, чем в хите HBO
Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше