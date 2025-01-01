[две одновременные, разные беседы]

John, Alien Visitor Я постараюсь объяснить это на вашем языке. Я учёный. Мы все были учеными. Мы пришли сюда, чтобы узнать о вашем мире. Наша идея заключалась в том, чтобы выяснить всё: вашу историю, вашу биологию, всё. Мы пришли здесь учиться. Мы не так уж отличаемся от вас, генетически и биологически. Но то, что вы называете эволюцией, изменило нас. Мы видим в вас то, что больше не можем узнать в себе.

Dr. Chet Wakeman Что мы знаем? Они — эта энергия, которая может проявляться по-разному: как существа, которых мы видели, как их корабли, как наши мысли. Здесь нет правильного или неправильного.

John, Alien Visitor Вся концепция правильного и неправильного была... чужда нам. Идея о том, что то, что мы делали, было жестоким...

Dr. Chet Wakeman У них нет понятия доброты или жестокости. Нет способа видеть за пределами 'единства' всей этой энергии...

John, Alien Visitor ...в разделении, уникальности, вашей способности ненавидеть, любить, чувствовать. У вас есть сострадание, а также жестокость. Мы — мы лишены того и другого. Или, точнее, эти качества дремлют...

Dr. Chet Wakeman ...в их мозгах. Как животное, которое живёт глубоко внутри каждого из нас. Но опыт чего-то основополагающего может пробудить это примитивное.

John, Alien Visitor И именно это произошло. Ваша бабушка, Салли. Она приняла меня и проявила большую доброту.

Mary Crawford Что-то могло коснуться одного из них, что-то маленькое и простое, и пробудить это чувство недостающего. Что-то ушедшее и наполовину забытое.

John, Alien Visitor И так начался наш величайший эксперимент.

Mary Crawford Могли ли они вернуть это, то, что было выведено из них на протяжении многих эпох?

John, Alien Visitor Ваш эмоциональный центр, ваша сила, ваши чувства и наше более эволюционное сознание. Можем ли мы соединить эти две вещи? Если нам удастся это сделать, у нас будет следующий...

Mary Crawford ...шаг в эволюции жизни.