Студентка Полина, решив, что главное в жизни — все-таки любовь, отказывается от стажировки за границей и выходит замуж за парня своей мечты. Проходит 15 лет, теперь она домохозяйка с тремя детьми, уставшая от бытовых и житейских проблем. В сердцах Полина произносит: «Хочу, чтобы всё было по-другому!» И просыпается в альтернативной реальности, где она, когда-то выбрав карьеру, стала успешной и состоятельной, но не обзавелась крепкими отношениями. Тем временем в семью Полины-домохозяйки, к детям, попадает Полина-карьеристка, ведь она тоже была недовольна своей жизнью и загадала новую. Чтобы вернуться обратно, обеим женщинам придется пересмотреть жизненные принципы в поисках гармонии.