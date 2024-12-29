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Киноафиша Сериалы Другая жизнь

Другая жизнь (2024 - 2024)

Drugaya zhizn 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Студентка Полина, решив, что главное в жизни — все-таки любовь, отказывается от стажировки за границей и выходит замуж за парня своей мечты. Проходит 15 лет, теперь она домохозяйка с тремя детьми, уставшая от бытовых и житейских проблем. В сердцах Полина произносит: «Хочу, чтобы всё было по-другому!» И просыпается в альтернативной реальности, где она, когда-то выбрав карьеру, стала успешной и состоятельной, но не обзавелась крепкими отношениями. Тем временем в семью Полины-домохозяйки, к детям, попадает Полина-карьеристка, ведь она тоже была недовольна своей жизнью и загадала новую. Чтобы вернуться обратно, обеим женщинам придется пересмотреть жизненные принципы в поисках гармонии.
 

Другая жизнь - трейлер первого сезона
Другая жизнь  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Александра Никифорова
Александра Никифорова
Антон Денисенко
Антон Денисенко
Александр Мякушко
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Другая жизнь - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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