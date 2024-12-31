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Постер сериала Чемпионы
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Киноафиша Сериалы Чемпионы

Чемпионы (2024 - …)

Chempioni 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 7 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 28 минут

О чем сериал

По сюжету первой серии игроки «Синих вымпелов» усердно готовятся к предстоящему матчу на ледовой площадке, в то время как участники «Красных метеоров» для быстрого наращивания мышечной массы налегают на фастфуд. Каждая из команд уверена в верности своего подхода.  Кто из них окажется прав  покажет исход непростого поединка. Хоккейным баталиям будет посвящен первый сезон проекта, в дальнейшем зрители увидят эпизоды, где команды будут соревноваться в других видах спорта  футболе, волейболе, баскетболе и даже дзюдо.

Чемпионы - трейлер первого сезона
Чемпионы  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев
Евгений Чебатков
Евгений Чебатков
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Чемпионы - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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