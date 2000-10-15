Меню
Собачье дело 2000, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Собачье дело
Le Nuove Avventure di Tequila & Bonetti
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
15 октября 2000
Год выпуска
2000
Количество серий
22
Продолжительность сезона
15 часов 46 минут
Рейтинг сериала
5.6
Оцените
13
голосов
5.9
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Собачье дело»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
15 октября 2000
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
TBA
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
TBA
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
TBA
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
TBA
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
TBA
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
TBA
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
TBA
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
TBA
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
TBA
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
TBA
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
TBA
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
TBA
Серия 14
Episode 14
Сезон 1
Серия 14
TBA
Серия 15
Episode 15
Сезон 1
Серия 15
TBA
Серия 16
Episode 16
Сезон 1
Серия 16
TBA
Серия 17
Episode 17
Сезон 1
Серия 17
TBA
Серия 18
Episode 18
Сезон 1
Серия 18
TBA
Серия 19
Episode 19
Сезон 1
Серия 19
TBA
Серия 20
Episode 20
Сезон 1
Серия 20
TBA
Серия 21
Episode 21
Сезон 1
Серия 21
17 декабря 2000
Серия 22
Episode 22
Сезон 1
Серия 22
17 декабря 2000
