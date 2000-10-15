Меню
Собачье дело 2000, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Собачье дело
Le Nuove Avventure di Tequila & Bonetti 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут

Рейтинг сериала

5.6
Оцените 13 голосов
5.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Собачье дело»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2000
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
TBA
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
TBA
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
TBA
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
TBA
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
17 декабря 2000
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
17 декабря 2000
