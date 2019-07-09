19-летняя студентка Тун Нянь умна, хорошо учится, поёт и популярна в мире аниме-косплея. Несмотря на свою известность онлайн девушка обладает низким эмоциональным интеллектом и не умеет общаться вживую. Однажды в интернет-кафе она встречает талантливого Хан Шанъяня, который посвящает всё своё время киберспорту – парень надеется победить в чемпионате мира вместе со своей командой. Тун Нянь добавляется к нему в чат, и постепенно герои начинают доверять и поддерживать друг друга, превращаясь в настоящую команду.