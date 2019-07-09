Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Вперед, Кальмар!
1 постер
Киноафиша Сериалы Вперед, Кальмар!

Вперед, Кальмар! (2019 - 2019)

Qin ai de, re ai de 18+
Год выпуска 2019
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Zhejiang TV
Продолжительность сериала 30 часов 45 минут

О чем сериал

19-летняя студентка Тун Нянь умна, хорошо учится, поёт и популярна в мире аниме-косплея. Несмотря на свою известность онлайн девушка обладает низким эмоциональным интеллектом и не умеет общаться вживую. Однажды в интернет-кафе она встречает талантливого Хан Шанъяня, который посвящает всё своё время киберспорту – парень надеется победить в чемпионате мира вместе со своей командой. Тун Нянь добавляется к нему в чат, и постепенно герои начинают доверять и поддерживать друг друга, превращаясь в настоящую команду. 

В ролях
В ролях
Ли Хунчи
Ли Цзэфэн
Ян Цзы
Ху Итянь
Ли Сянь
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшие дорамы про геймеров и киберспорт Лучшие дорамы про геймеров и киберспорт

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Вперед, Кальмар! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 41 эпизод
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше