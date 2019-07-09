Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Вперед, Кальмар! 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Вперед, Кальмар!
Киноафиша Сериалы Вперед, Кальмар! Сезоны Сезон 1

Qin ai de, re ai de 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 41
Продолжительность сезона 30 часов 45 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Вперед, Кальмар!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 июля 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 июля 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 июля 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 июля 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
11 июля 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 июля 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 июля 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
13 июля 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
14 июля 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
14 июля 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
15 июля 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
15 июля 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
16 июля 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
16 июля 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
17 июля 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
17 июля 2019
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
18 июля 2019
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
18 июля 2019
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
19 июля 2019
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
19 июля 2019
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
20 июля 2019
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
21 июля 2019
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
21 июля 2019
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
22 июля 2019
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
22 июля 2019
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
23 июля 2019
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
23 июля 2019
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
24 июля 2019
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
24 июля 2019
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
25 июля 2019
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
25 июля 2019
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
26 июля 2019
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
26 июля 2019
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
27 июля 2019
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
28 июля 2019
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
28 июля 2019
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
29 июля 2019
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
29 июля 2019
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
30 июля 2019
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
30 июля 2019
Серия 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
31 июля 2019
График выхода всех сериалов
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше