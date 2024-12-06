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мало голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
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Отголоски прошлого
Отголоски прошлого (2024 - …)
Echoes of the Past
18+
драма
криминал
Год выпуска
2024
Страна
Египет
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
41 минута
Стрим-сервис
Netflix
Продолжительность сериала
5 часов 28 минут
О чем сериал
Йехию обвиняют в убийстве сестры. Он полон решимости отомстить и разоблачить настоящего преступника.
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Отголоски прошлого
трейлер первого сезона
трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Махмуд Хумайда
Asser Yassin
Ракин Саад
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Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.4
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2024,
8 эпизодов
Отзывы о сериале
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