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Постер сериала Отголоски прошлого
Постер сериала Отголоски прошлого
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Отголоски прошлого

Отголоски прошлого (2024 - …)

Echoes of the Past 18+
Год выпуска 2024
Страна Египет
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 41 минута
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 5 часов 28 минут

О чем сериал

Йехию обвиняют в убийстве сестры. Он полон решимости отомстить и разоблачить настоящего преступника.

Отголоски прошлого - трейлер первого сезона
Отголоски прошлого  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Махмуд Хумайда
Asser Yassin
Ракин Саад
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Отголоски прошлого - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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