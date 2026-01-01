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Скоро в прокате «Безумная старуха»
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Пока овощей полно — катаю салат «Генеральский»: зимой что ни банка — то праздник, вкуснее лечо в 100 раз
Ложку кукурузы в воду — и постельное белье белее, чем в люксовом отеле: хрустит, как альпийский снег поутру
5 капель чернил в таз – и белизна одежды слепит глаз: гениально простой лайфхак от китайского учителя физики
Пересматриваешь «Поттера» ежегодно? Пора к психологу! Франшиза о Хогвартсе виновна в проблемах молодежи, но есть важный нюанс
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
Что смотреть в августе-2026: 6 новых детективов и триллеров, которые обещают вам эмоциональные горки — от серийного убийцы до тайны целого острова
«У вас случайно колбасы с собой нет?» Колбасы нет, а вот тест есть! Продолжите 7 диалогов из советских фильмов, если вы знаток
В «Работе над ошибками» Первый канал плох: зрители насчитали десятки фейлов в первых 2 сериях
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу
HBO умеет бить по нервам: 3 коротких сериала с рейтингом до 8,6, после которых «Игра престолов» покажется разминкой
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