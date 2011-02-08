Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Всемогущие Джонсоны
Постер сериала Всемогущие Джонсоны
Постер сериала Всемогущие Джонсоны
Постер сериала Всемогущие Джонсоны
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
4 постера
Киноафиша Сериалы Всемогущие Джонсоны

Всемогущие Джонсоны (2011 - 2013)

The Almighty Johnsons 18+
Год выпуска 2011
Страна Новая Зеландия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Three
Продолжительность сериала 25 часов 48 минут

О чем сериал

Сериал «Всемогущие Джонсоны» – это новозеландское приключенческое фэнтези о семье со сверхъестественными способностями. Парень по имени Эксл отмечает свой двадцать первый день рождения, но торжество идет не по плану. В небе над городом загорается божественный огонь, гавань окрашивается в кровавый цвет, а неизвестные женщины пытаются убить именинника. Чтобы остановить это, Экслу приходится поучаствовать в семейной церемонии. Герой узнает, что он и его братья – новые воплощения норвежских богов, обладающие силой.

В ролях
В ролях
Дин О’Горман
Дин О’Горман
Киша Касл-Хьюз
Киша Касл-Хьюз
Элисон Брюс
Джаред Тернер
Timothy Balme
Emmett Skilton
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.1 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Всемогущие Джонсоны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 10 эпизодов
 
Всемогущие Джонсоны - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 13 эпизодов
 
Всемогущие Джонсоны - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше