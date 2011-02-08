Сериал «Всемогущие Джонсоны» – это новозеландское приключенческое фэнтези о семье со сверхъестественными способностями. Парень по имени Эксл отмечает свой двадцать первый день рождения, но торжество идет не по плану. В небе над городом загорается божественный огонь, гавань окрашивается в кровавый цвет, а неизвестные женщины пытаются убить именинника. Чтобы остановить это, Экслу приходится поучаствовать в семейной церемонии. Герой узнает, что он и его братья – новые воплощения норвежских богов, обладающие силой.