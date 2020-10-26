Продержавшись в столичном университете всего один год, молодой человек Лёня вынужден вернуться в свой провинциальный город. Адаптация проходит непросто, и парень не очень понимает, как жить дальше. Лёня практически не вылезает из телефона, решая навалившиеся на него проблемы. И очень скоро отстающего студента ставят перед выбором: либо он начинает что-то делать, либо будет отчислен — теперь уже из местного университета. Совершенно случайно Лёня наталкивается в институте на объявление о наборе волонтеров и записывается в группу. Вскоре выясняется, что добровольцы вовсе не такие, какими он ожидал их увидеть. Но именно поведение участников студенческого волонтерского движения становится для Лёни главной мотивацией творить добро.