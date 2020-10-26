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Киноафиша Сериалы Need хелп

Need хелп (2020 - 2020)

Need help 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис KION
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут

О чем сериал

Продержавшись в столичном университете всего один год, молодой человек Лёня вынужден вернуться в свой провинциальный город. Адаптация проходит непросто, и парень не очень понимает, как жить дальше. Лёня практически не вылезает из телефона, решая навалившиеся на него проблемы. И очень скоро отстающего студента ставят перед выбором: либо он начинает что-то делать, либо будет отчислен — теперь уже из местного университета. Совершенно случайно Лёня наталкивается в институте на объявление о наборе волонтеров и записывается в группу. Вскоре выясняется, что добровольцы вовсе не такие, какими он ожидал их увидеть. Но именно поведение участников студенческого волонтерского движения становится для Лёни главной мотивацией творить добро.

В ролях
В ролях
Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева
Сергей Погосян
Сергей Погосян
Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина
Алена Швиденкова
Алена Швиденкова
Илларион Маров
Илларион Маров
Григорий Верник
Григорий Верник
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Need хелп - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
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