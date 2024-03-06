Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Меченые
1 постер
Киноафиша Сериалы Меченые

Меченые (2024 - …)

Jana - Märkta för livet 18+
Год выпуска 2024
Страна Швеция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Стрим-сервис Viaplay
Продолжительность сериала 4 часа 54 минуты

О чем сериал

Помощница прокурора Яна Берцелиус расследует убийство главы Шведского миграционного агентства, но вскоре осознает, что дело связано с ее собственным темным прошлым. На месте преступления и на теле мальчика, погибшего при загадочных обстоятельствах, обнаружены таинственные знаки, которые кажутся Яне смутно знакомыми. Кажется, она видела их еще в детстве, но при каких обстоятельствах? Стремясь раскрыть тайну, девушка с головой погружается в расследование, чтобы опередить полицию. Но готова ли Яна узнать правду?

В ролях
В ролях
Пернилла Аугуст
Пернилла Аугуст
Сюзанн Рейтер
Сюзанн Рейтер
Муа Гаммель
Муа Гаммель
Мадлен Мартин
Мадлен Мартин
Аугуст Витгенштайн
Аугуст Витгенштайн
Элина Ду Ритц
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Скандинавские сериалы Скандинавские сериалы

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Меченые - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше