Помощница прокурора Яна Берцелиус расследует убийство главы Шведского миграционного агентства, но вскоре осознает, что дело связано с ее собственным темным прошлым. На месте преступления и на теле мальчика, погибшего при загадочных обстоятельствах, обнаружены таинственные знаки, которые кажутся Яне смутно знакомыми. Кажется, она видела их еще в детстве, но при каких обстоятельствах? Стремясь раскрыть тайну, девушка с головой погружается в расследование, чтобы опередить полицию. Но готова ли Яна узнать правду?