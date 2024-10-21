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Киноафиша Сериалы Найди по ID

Найди по ID (2024 - …)

Najdi po ID 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Че!
Продолжительность телешоу 4 часа 0 минут

О чем телешоу

Случайные переписки, онлайн-знакомства, группы по интересам — всё это может обернуться началом опасной игры, где каждый ваш шаг будут контролировать интернет-мошенники. Обнаружить цифровые ловушки поможет ведущий проекта, предприниматель и бизнес-консультант — Николай ЛейбовВ «Найди по ID» вас ждет целый арсенал новейших шпионских технологий, замысловатые махинации и холодный разбор полетов с инструкциями от ведущего. Все это сделано ради одной цели — показать зрителям, кто на самом деле может скрываться по ту сторону экрана.

В ролях
В ролях
Николай Лейбов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Найди по ID - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о телешоу
Евгений Ало 22 октября 2024, 21:41
Шоу так себе. Неудачен выбор ведущего - смешная походка, пузико, как у женщины.
Tsita Beya 14 ноября 2024, 13:53
Классный ведущий на канале Че -
"Найди по ID". Николай.
Симпатичный.
Адекватный.
Крепкие нервы.
Хваткий.
Смелый.
Уважение.Браво.
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