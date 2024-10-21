Случайные переписки, онлайн-знакомства, группы по интересам — всё это может обернуться началом опасной игры, где каждый ваш шаг будут контролировать интернет-мошенники. Обнаружить цифровые ловушки поможет ведущий проекта, предприниматель и бизнес-консультант — Николай Лейбов. В «Найди по ID» вас ждет целый арсенал новейших шпионских технологий, замысловатые махинации и холодный разбор полетов с инструкциями от ведущего. Все это сделано ради одной цели — показать зрителям, кто на самом деле может скрываться по ту сторону экрана.
"Найди по ID". Николай.
Симпатичный.
Адекватный.
Крепкие нервы.
Хваткий.
Смелый.
Уважение.Браво.