Отзывы о телешоу «Найди по ID»

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Евгений Ало
22 октября 2024, 21:41
Оценка
Шоу так себе. Неудачен выбор ведущего - смешная походка, пузико, как у женщины.
22 октября 2024, 21:41
1
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Tsita Beya
14 ноября 2024, 13:53
Оценка
Классный ведущий на канале Че -
"Найди по ID". Николай.
Симпатичный.
Адекватный.
Крепкие нервы.
Хваткий.
Смелый.
Уважение.Браво.
14 ноября 2024, 13:53
0
0
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
"Найди по ID". Николай.
Симпатичный.
Адекватный.
Крепкие нервы.
Хваткий.
Смелый.
Уважение.Браво.
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