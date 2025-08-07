На телевидении выходит второй сезон реалити-шоу «Найди по ID»

Как дать отпор интернет-мошенникам и не повестись на их преступные схемы?

Телеканал «Че!» анонсировал премьеру второго сезон реалити-разоблачения «Найди по ID». Шоу вернется в эфир 11 августа в 22:00. Выпуски будут выходить с понедельника по четверг. Ведущим выступает Николай Лейбов, которому предстоит выслеживать злоумышленников.

В предстоящих сериях будут показаны новые герои, которые стали жертвами киберпреступников. Так, преследуемая сталкером девушка дошла до того, что собирается бросить все и уехать в другие края. В другой ситуации мужчина обращается за помощью к Николаю Лейбову, чтобы сберечь свою семью. Как же в мире повсеместного интернета избежать серьезных проблем в реальности?

Лейбов утверждает, что надежный пароль — это хорошо, но также важно научиться правильному поведению в онлайн-пространстве. Нередко люди сами выкладывают те или иные личные данные в открытый доступ, переходят по незнакомым ссылкам или же беспечно идут на поводу у мошенников, отвечая на их сообщения. Именно пренебрежение простыми правилами кибербезопасности позволяют аферистам проворачивать свои темные дела. «Найди по ID» — проект, призванный обучить осознанности в сети и критическому мышлению.

Кроме выпусков, посвященных отдельным персонажам, Николай Лейбов в компании блогеров разберет инциденты с мошенничеством из реальной жизни, а также даст рекомендации, как избежать таких неприятностей.