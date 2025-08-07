Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости На телевидении выходит второй сезон реалити-шоу «Найди по ID»

На телевидении выходит второй сезон реалити-шоу «Найди по ID»

7 августа 2025 13:24
На телевидении выходит второй сезон реалити-шоу «Найди по ID»

Как дать отпор интернет-мошенникам и не повестись на их преступные схемы?

Телеканал «Че!» анонсировал премьеру второго сезон реалити-разоблачения «Найди по ID». Шоу вернется в эфир 11 августа в 22:00. Выпуски будут выходить с понедельника по четверг. Ведущим выступает Николай Лейбов, которому предстоит выслеживать злоумышленников.

В предстоящих сериях будут показаны новые герои, которые стали жертвами киберпреступников. Так, преследуемая сталкером девушка дошла до того, что собирается бросить все и уехать в другие края. В другой ситуации мужчина обращается за помощью к Николаю Лейбову, чтобы сберечь свою семью. Как же в мире повсеместного интернета избежать серьезных проблем в реальности?

Лейбов утверждает, что надежный пароль — это хорошо, но также важно научиться правильному поведению в онлайн-пространстве. Нередко люди сами выкладывают те или иные личные данные в открытый доступ, переходят по незнакомым ссылкам или же беспечно идут на поводу у мошенников, отвечая на их сообщения. Именно пренебрежение простыми правилами кибербезопасности позволяют аферистам проворачивать свои темные дела. «Найди по ID» — проект, призванный обучить осознанности в сети и критическому мышлению.

Кроме выпусков, посвященных отдельным персонажам, Николай Лейбов в компании блогеров разберет инциденты с мошенничеством из реальной жизни, а также даст рекомендации, как избежать таких неприятностей.

Фото: Телеканал «Че!»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Съемки «Бэтмена 2» начнутся весной следующего года Съемки «Бэтмена 2» начнутся весной следующего года Читать дальше 8 августа 2025
В Москве откроется обширное городское пространство «Яндекс-01» В Москве откроется обширное городское пространство «Яндекс-01» Читать дальше 8 августа 2025
Спин-офф «Офиса»: вышел трейлер ситкома «Газета» Спин-офф «Офиса»: вышел трейлер ситкома «Газета» Читать дальше 8 августа 2025
От Фуриосы до Зены: 6 харизматичных воительниц из мира кино От Фуриосы до Зены: 6 харизматичных воительниц из мира кино Читать дальше 8 августа 2025
Джо Кири, Джорджина Кэмпбелл и Лиам Нисон переживают отвал башки в трейлере триллера «Холодное хранилище» Джо Кири, Джорджина Кэмпбелл и Лиам Нисон переживают отвал башки в трейлере триллера «Холодное хранилище» Читать дальше 7 августа 2025
Измученная Роуз Бирн слетает с катушек в трейлере драмеди «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула» Измученная Роуз Бирн слетает с катушек в трейлере драмеди «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула» Читать дальше 7 августа 2025
Аджай Девган отправляется в Шотландию в трейлере комедии «Сын Сардара 2» Аджай Девган отправляется в Шотландию в трейлере комедии «Сын Сардара 2» Читать дальше 6 августа 2025
Нечто захватывающее, странное и удивительное: сериал «Чужой: Земля» впечатлил критиков Нечто захватывающее, странное и удивительное: сериал «Чужой: Земля» впечатлил критиков Читать дальше 6 августа 2025
Актер-неудачник Брендан Фрейзер получает необычную работу в трейлере фильма «Семья в аренду» Актер-неудачник Брендан Фрейзер получает необычную работу в трейлере фильма «Семья в аренду» Читать дальше 6 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше