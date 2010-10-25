Влиятельный олигарх заказывает светилу науки амбициозный проект: создать человекоподобного робота, наделенного исключительными сверхспособностями. Тот с задачей справляется, скопировав внешность андроида с первой попавшейся фотографии, найденной в сети. Получившегося робота ученый называет Наной — и пытается развить не только интеллектуальные и физические способности своего творения, но и его умение сопереживать и чувствовать. По случайности, однажды на улице Нану встречает отец той самой девушки, с фотографии которой была скопирована внешность робота. Он принимает андроида за свою дочь — и это забавное недоразумение приводит к самым невероятным и непредсказуемым последствиям.