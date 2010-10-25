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Киноафиша Сериалы Нанолюбовь

Нанолюбовь (2010 - 2010)

Nanolyubov 18+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 26 часов 40 минут

О чем сериал

Влиятельный олигарх заказывает светилу науки амбициозный проект: создать человекоподобного робота, наделенного исключительными сверхспособностями. Тот с задачей справляется, скопировав внешность андроида с первой попавшейся фотографии, найденной в сети. Получившегося робота ученый называет Наной — и пытается развить не только интеллектуальные и физические способности своего творения, но и его умение сопереживать и чувствовать. По случайности, однажды на улице Нану встречает отец той самой девушки, с фотографии которой была скопирована внешность робота. Он принимает андроида за свою дочь — и это забавное недоразумение приводит к самым невероятным и непредсказуемым последствиям.

В ролях
В ролях
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Сергей Сосновский
Сергей Сосновский
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Григорий Калинин
Григорий Калинин
Карина Мындровская
Александр Рапопорт
Александр Рапопорт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Нанолюбовь - Сезон 1 Сезон 1
2010, 40 эпизодов
 
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