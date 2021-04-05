События происходят в 1923 году в альтернативном мире, где наряду с людьми существуют вампиры. Они не ходят свободно по улицам и не проводят митинги за свои права, но их существование — факт. В последнее время численность вампиров резко возросла благодаря загадочному искусственному источнику крови, названному «Аскра». Японское правительство спешно реагирует на ситуацию и решает переориентировать армейское подразделение, изначально предназначенное для информационной войны, на борьбу с вампирами. Теперь отряду «Код Зеро» предстоит остановить или хотя бы сдержать усиливающуюся армию вампиров. И кто, как не вампиры, справится с их выслеживанием? Опасное очарование тьмы, сила и уязвимость существ, вынужденных скрываться, и пропасть непонимания между смертными и бессмертными разыгрываются на фоне заката эпохи Тайсё.