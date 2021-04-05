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Постер сериала Красный Марс
Постер сериала Красный Марс
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Красный Марс

Красный Марс (2021 - 2021)

Mars Red 18+
Год выпуска 2021
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал YTV
Продолжительность сериала 4 часа 46 минут

О чем сериал

События происходят в 1923 году в альтернативном мире, где наряду с людьми существуют вампиры. Они не ходят свободно по улицам и не проводят митинги за свои права, но их существование — факт. В последнее время численность вампиров резко возросла благодаря загадочному искусственному источнику крови, названному «Аскра». Японское правительство спешно реагирует на ситуацию и решает переориентировать армейское подразделение, изначально предназначенное для информационной войны, на борьбу с вампирами. Теперь отряду «Код Зеро» предстоит остановить или хотя бы сдержать усиливающуюся армию вампиров. И кто, как не вампиры, справится с их выслеживанием? Опасное очарование тьмы, сила и уязвимость существ, вынужденных скрываться, и пропасть непонимания между смертными и бессмертными разыгрываются на фоне заката эпохи Тайсё.

В ролях
В ролях
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Фумико Орикаса
Саори Оониси
Такаси Мацуяма
Natsumi Kawaida
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Красный Марс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 13 эпизодов
 
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