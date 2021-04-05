Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Вверх по волшебному дереву»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Красный Марс 2021, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Красный Марс
Сезоны
Сезон 1
Mars Red
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
5 апреля 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
13
Продолжительность сезона
4 часа 46 минут
Рейтинг сериала
6.1
Оцените
11
голосов
6.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Красный Марс»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Рассвет
Dawn
Сезон 1
Серия 1
5 апреля 2021
Пока смерть не разлучит нас
Till Death Do Us Part
Сезон 1
Серия 2
12 апреля 2021
Его грезы
His Dream
Сезон 1
Серия 3
19 апреля 2021
Безызвестная песня
Unknown Song
Сезон 1
Серия 4
26 апреля 2021
Персона нон грата
Persona Non Grata
Сезон 1
Серия 5
3 мая 2021
Последняя синева неба
The Last Blue Sky
Сезон 1
Серия 6
10 мая 2021
Письмо
The Letter
Сезон 1
Серия 7
17 мая 2021
Чистилище
Purgatory
Сезон 1
Серия 8
24 мая 2021
Подозрение
Suspicion
Сезон 1
Серия 9
31 мая 2021
Сон в летнюю ночь
A Midsummer Night's Dream Gone By
Сезон 1
Серия 10
7 июня 2021
Темные крылья
Dark Wings
Сезон 1
Серия 11
14 июня 2021
Король дураков
King of Fools
Сезон 1
Серия 12
21 июня 2021
Слабость твое имя
Frailty, Thy Name Is...
Сезон 1
Серия 13
28 июня 2021
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667