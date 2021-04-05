Красный Марс 2021, 1 сезон

Mars Red
Премьера сезона 5 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут

Рейтинг сериала

6.1
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Красный Марс»

Рассвет Dawn
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2021
Пока смерть не разлучит нас Till Death Do Us Part
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2021
Его грезы His Dream
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2021
Безызвестная песня Unknown Song
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2021
Персона нон грата Persona Non Grata
Сезон 1 Серия 5
3 мая 2021
Последняя синева неба The Last Blue Sky
Сезон 1 Серия 6
10 мая 2021
Письмо The Letter
Сезон 1 Серия 7
17 мая 2021
Чистилище Purgatory
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2021
Подозрение Suspicion
Сезон 1 Серия 9
31 мая 2021
Сон в летнюю ночь A Midsummer Night's Dream Gone By
Сезон 1 Серия 10
7 июня 2021
Темные крылья Dark Wings
Сезон 1 Серия 11
14 июня 2021
Король дураков King of Fools
Сезон 1 Серия 12
21 июня 2021
Слабость твое имя Frailty, Thy Name Is...
Сезон 1 Серия 13
28 июня 2021
Котлеты получаются мягкими как пух и сочными: запомните лишь одно правило – вот какой хлеб нужно добавлять в фарш
Водителей готовы штрафовать за +2 км/ч к разрешенной скорости, но есть один нюанс: раскрываем детали
Майонез с чесноком — это прошлый век: на майских буду готовить шашлык по этому рецепту, мясо можно есть губами
Mappa наплюет на Смертельную миграцию: в новом сезоне «Магической битвы» опять покажут Махито и Махорагу
«Т-34» покадрово скопировали с советской забытой драмы: историю о сбежавших танкистах даже показывали в Каннах
«Тактика куча мала»: военный историк из США оценил американский фильм про советского снайпера — его вердикт, как отдушина
Ходоки и скорпионы уже были: а что еще в «Игре престолов» способно убить драконов?
Одно слово из досье закрывало Штирлицу путь в РСХА: оплошность, за которую реальный Гиммлер бы вытряс всю душу
Трагическая смерть звезды КВН: не стало Леночки из «Утомленных солнцем»
Вся ярость фанатов обрушилась на Netflix из-за закрытия этого sci-fi-сериала: бюджет «раздули», и даже 7,8 на IMDb не спасли
Только одному супергеройскому сериалу под силу уложить на лопатки Marvel и «Пацанов»: его пересматривают даже спустя 20 лет
