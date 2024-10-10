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Киноафиша Сериалы Седьмое небо

Седьмое небо (2024 - 2024)

Sedmoe nebo 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Лидия Шевелева, корреспондент газеты «Время, вперед!», и не подозревала, что стала пешкой в большой игре, когда получила из анонимного источника потрясающие материалы. Это был компромат на Егора Шубина – главу юридической службы холдинга олигарха Тимофея Кольцова. С ведома своего начальства она написала убойную статью о подлом воре с внешностью английского лорда Шубине. И уничтожила его. Кольцов выставил Егора на улицу и дал неделю на разбор ситуации. Иначе смерть. Но судьба любит шутить, и она столкнула врагов – Шевелеву и Шубина.

В ролях
В ролях
Анастасия Чепелюк
Анастасия Чепелюк
Елена Литвинова
Александра Щичко
Дмитрий Кулаченко
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Седьмое небо - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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