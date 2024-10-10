Лидия Шевелева, корреспондент газеты «Время, вперед!», и не подозревала, что стала пешкой в большой игре, когда получила из анонимного источника потрясающие материалы. Это был компромат на Егора Шубина – главу юридической службы холдинга олигарха Тимофея Кольцова. С ведома своего начальства она написала убойную статью о подлом воре с внешностью английского лорда Шубине. И уничтожила его. Кольцов выставил Егора на улицу и дал неделю на разбор ситуации. Иначе смерть. Но судьба любит шутить, и она столкнула врагов – Шевелеву и Шубина.