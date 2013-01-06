16-летняя Хонока Косака в ужасе – академию Отонокидзака должны скоро закрыть! Что поделать – в стране демографический кризис, на рынке образовательных услуг жесткая конкуренция, а их школа хоть и старая, но нет у нее ни щедрых спонсоров, ни славной истории. Все вокруг приняли неизбежное, но не Косака: ведь шумные лентяйки и прекраснодушные мечтательницы – самые опасные люди на свете. Способ спасения alma mater понятен – надо снова привлечь учеников. Но чем? Материальная база Отонокидзаки средняя, громких имен нет, клубы не блещут. В целом, ничего выдающегося. Значит, будет! Подглядев, что успех соседней школы определяет девичья поп-группа, Хонока решает создать свою собственную.