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Постер сериала Живая любовь! Проект «Школьный айдол»
Постер сериала Живая любовь! Проект «Школьный айдол»
Постер сериала Живая любовь! Проект «Школьный айдол»
Постер сериала Живая любовь! Проект «Школьный айдол»
Постер сериала Живая любовь! Проект «Школьный айдол»
Постер сериала Живая любовь! Проект «Школьный айдол»
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
6 постеров
Киноафиша Сериалы Живая любовь! Проект «Школьный айдол»

Живая любовь! Проект «Школьный айдол» (2013 - 2014)

Love Live! School Idol Project 18+
Год выпуска 2013
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 10 часов 50 минут

О чем сериал

16-летняя Хонока Косака в ужасе – академию Отонокидзака должны скоро закрыть! Что поделать – в стране демографический кризис, на рынке образовательных услуг жесткая конкуренция, а их школа хоть и старая, но нет у нее ни щедрых спонсоров, ни славной истории. Все вокруг приняли неизбежное, но не Косака: ведь шумные лентяйки и прекраснодушные мечтательницы – самые опасные люди на свете. Способ спасения alma mater понятен – надо снова привлечь учеников. Но чем? Материальная база Отонокидзаки средняя, громких имен нет, клубы не блещут. В целом, ничего выдающегося. Значит, будет! Подглядев, что успех соседней школы определяет девичья поп-группа, Хонока решает создать свою собственную.

В ролях
В ролях
Yurika Kubo
Ёсино Нандзё
Ксанте Хюн
Рихо Иида
Судзуко Мимори
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
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Сезоны
Живая любовь! Проект «Школьный айдол» - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 13 эпизодов
 
Живая любовь! Проект «Школьный айдол» - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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