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Постер сериала Волшебство: Ренессанс
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Киноафиша Сериалы Волшебство: Ренессанс

Волшебство: Ренессанс (2016 - 2016)

Magic Kyun! Renaissance 18+
Год выпуска 2016
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 25 минут

О чем сериал

История разворачивается в мире, где искусство становится магией. Маги, умеющие привлекать людей с помощью Mahou Geijyutsu (магического искусства), называются «Артистами» и активно работают на переднем крае шоу-бизнеса. Главная героиня Кохана Айгасаки - студентка-переводчица частной школы магического искусства Хошиномори, где обучают молодых Артистов. Вскоре после перевода ее назначают членом исполнительного комитета традиционного школьного праздника «Летняя феста Хошиномори». Сможет ли она добиться успеха на этом мероприятии с шестью привлекательными мальчиками и стать с одним из них лучшей парой года, «Артистом Принцем и Принцессой»?

В ролях
В ролях
Акио Оцука
Акио Оцука
Юитиро Умэхара
Юитиро Умэхара
Юкари Тамура
Юкари Тамура
Такуя Эгути
Дзюнко Минагава
Дзюнко Минагава
Саяка Сэнбонги
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Волшебство: Ренессанс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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