История разворачивается в мире, где искусство становится магией. Маги, умеющие привлекать людей с помощью Mahou Geijyutsu (магического искусства), называются «Артистами» и активно работают на переднем крае шоу-бизнеса. Главная героиня Кохана Айгасаки - студентка-переводчица частной школы магического искусства Хошиномори, где обучают молодых Артистов. Вскоре после перевода ее назначают членом исполнительного комитета традиционного школьного праздника «Летняя феста Хошиномори». Сможет ли она добиться успеха на этом мероприятии с шестью привлекательными мальчиками и стать с одним из них лучшей парой года, «Артистом Принцем и Принцессой»?