Все жители высокогорного плато Обрак, расположенного во Франции, готовятся наблюдать за полным солнечным затмением. Однако известно, что с наступлением тьмы на земле начинают твориться самые страшные дела. Так происходит и в этот раз: во время затмения молодой человек Лука совершает случайный выстрел, который сражает его девушку Нур. В приступе паники парень бросается за подмогой, но, когда приводит к месту трагедии помощь, то не обнаруживает тела девушки. И теперь сотруднице полиции по имени Маню, матери Луки, и ее напарнице Жоанне предстоит провести расследование этого загадочного преступления, раскрывая многие мрачные тайны местных жителей.