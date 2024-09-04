Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Затмение
1 постер
Киноафиша Сериалы Затмение

Затмение (2024 - 2024)

L'éclipse 18+
Год выпуска 2024
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал RTS Un
Продолжительность сериала 5 часов 12 минут

О чем сериал

Все жители высокогорного плато Обрак, расположенного во Франции, готовятся наблюдать за полным солнечным затмением. Однако известно, что с наступлением тьмы на земле начинают твориться самые страшные дела. Так происходит и в этот раз: во время затмения молодой человек Лука совершает случайный выстрел, который сражает его девушку Нур. В приступе паники парень бросается за подмогой, но, когда приводит к месту трагедии помощь, то не обнаруживает тела девушки. И теперь сотруднице полиции по имени Маню, матери Луки, и ее напарнице Жоанне предстоит провести расследование этого загадочного преступления, раскрывая многие мрачные тайны местных жителей.

Затмение - трейлер первого сезона
Затмение  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Армель Дойч
Анн Шаррье
Анн Шаррье
Юбер Делаттре
Thomas Jouannet
Клер Кейм
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Затмение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше